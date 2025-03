Sophia : les inscriptions sont ouvertes pour l’Azur Tech Summer

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l'Azur Tech Summer 2024 qui aura lieu le mardi 2 juillet de 9 à 19 heures à Skema Business School Sophia Antipolis. Ce sera la seconde édition de cet événement phare de l’association Telecom Valley. Evénement dédié aux tendances et usages du numérique, il s’adresse aux professionnels du numérique, ainsi qu’aux professionnels des autres industries azuréennes majeures, utilisatrices de numérique : tourisme, parfum, arôme, biotech, santé, culture, etc.

Conçu comme un “hub du numérique”, l’Azur Tech Summer se veut ouvrir des passerelles entre ces différents publics en proposant une ambiance à la fois stimulante et conviviale pour des rencontres, échanges et partages. Ce sont d’un côté des professionnels confrontés à des enjeux stratégiques et techniques impliquant le numérique, au sein de leur entreprise (transformation numérique, cybersécurité, nouvelles réglementations…). Et de l’autre des professionnels azuréens du numérique qui ont besoin d’échanger sur les nouveautés et les tendances de leurs métiers, mais aussi de rencontrer d’autres professionnels auprès de qui diffuser leur expertise.

L'Azur Tech Summer 2024 réunira ainsi près de 50 intervenants experts du numérique, issus d’entreprises locales et nationales, et de startups innovantes pour explorer les tendances et usages du numérique. Plus de 30 conférences seront proposées, sous forme de retours d’expérience et de cas d’usages, d’ateliers pratiques et de tables-rondes, de niveau débutant à expert, répartis en 11 fils thématiques sur la journée (du numérique responsable aux nouvelles idées en passant par l’IA, l’open source, la cybersécurité, le financement de l’innovation). Au programme également, pour clôturer en parfaite convivialité, une soirée musicale à partir de 19 heures.

Les entreprises innovantes pourront prolonger l’expérience les 3 et 4 juillet en participant à une formation dispensée par SKEMA Advisory dans le cadre de l’Azur Tech Summer, sur le management stratégique de l’innovation. Prise en charge par les OPCO, cette formation offre, au moyen d’autodiagnostics, une méthode et des outils issus des travaux des chercheurs de SKEMA, pour accompagner la transformation stratégique des entreprises et optimiser leur performance organisationnelle et leur retour sur innovation.