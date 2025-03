Sophia : Insight SiP dans l’éclairage public intelligent de Lacroix Environnement

Un nouveau marché pour Insight SiP, la fabless de Sophia Antipolis spécialisée dans la miniaturisation des modules RF sur la technologie System-in-Package : l’éclairage public. Lacroix Environment, société française qui porte à l’international des projets d'envergure au service de la gestion des ressources énergétiques, a choisi d'intégrer le module ISP1507 BLE d'Insight SIP pour fournir une connectivité sans fil aux unités de contrôle des lampadaires de la rue. (Photo DR : Lacroix Environnement intervient à l'international sur de grands projets d'éclairage public).

Lacroix Environment offre à ses clients une variété de solutions industrielles IoT couvrant la gestion de l'eau, le HVAC, les réseaux intelligents et l'éclairage public. Pour sa solution d'éclairage public de premier plan, il a retenu le module Insight SIP. Celui-ci est intégré dans l'unité PS-Pak de Lacroix Environment, qui sert d'unité d'alimentation pour l'éclairage public et également de contrôleur sophistiqué. L'unité peut être placée à l'intérieur de la base d'un lampadaire et prend en charge le protocole DALI2, qui est une norme industrielle pour l'éclairage intelligent.

La fonction de connectivité Bluetooth permet de configurer le PS-Pak sans avoir à ouvrir ou à accéder à l'intérieur de l'unité d'éclairage, ce qui réduit le temps et les risques associés aux opérations de routine. Les fonctions disponibles couvrent la mise à jour du logiciel, la configuration de l'éclairage des lampes individuelles, le paramétrage des pilotes logiciels Lacroix Environment, mais aussi des produits concurrents (le PS-Pak peut alimenter et contrôler toutes les lanternes compatibles Zhaga). “Nous avons choisi le module Insight SIP en raison de sa taille miniature qui lui permet d'être facilement intégré dans les designs précédents, de son prix attractif et de la qualité de l'assistance fournie par Insight SIP”, a expliqué Philippe Escaich, responsable du développement électronique de la BU Eclairage Public de Lacroix Environment.

A noter qu'Insight SiP, qui a perdu récemment l'un de ses co-fondateurs, Michel Beghin, est d'une des sociétés françaises de microélectronique qui connaît la plus forte croissance. A ce titre, elle fait partie du dernier classement des 500 champions français de la croissance établi par le quotidien Les Echos. Elle y figure comme 101ème française et 2ème régionale derrière le Groupe Courtin, une autre entreprise sophipolitaine.