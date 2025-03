Sophia : Insight SiP à Las Vegas dans le crayon magique de Sensoryx

Insight SiP, société sophipolitaine spécialisée dans la miniaturisation des modules RF, était présente au dernier CES Las Vegas à travers une innovation : le crayon magique Maliang de la société suisse Sensoryx. C’est un stylet qui permet aux utilisateurs de créer et d'interagir en trois dimensions dans des environnements virtuels. Insight SiP fournit le module RF ISP1807 qui gère la connectivité et la synchronisation du stylet avec plusieurs dispositifs hôtes, notamment des casques XR, des ordinateurs et des stations de base dédiées. (Photo DR).

La technologie derrière la magie

L'une des principales caractéristiques de ce "crayon magique", sa fonctionnalité de bureau innovante, permet aux utilisateurs de Mac et de PC de peindre et d'écrire à l'air libre avec une créativité presque illimitée dans un environnement virtuel. Le Magic Pencil de Maliang est très précis et facile à utiliser dans les environnements de bureau virtuels et conventionnels. Le nom est tiré de Ma Liang, un personnage d'un conte traditionnel chinois qui pouvait créer des objets dans le monde réel à l'aide d'un pinceau magique.

Le stylet utilise une combinaison unique de LED infrarouges, d'ultrasons et de suivi inertiel pour créer une précision inégalée dans un mouvement à six degrés de liberté. Cette capacité de haute performance a été obtenue dans le cadre d'une conception ergonomique et légère. La combinaison intelligente de différentes technologies pour localiser le dispositif est un point clé dans la réalisation d'un appareil miniature. Le Maliang Magical Pencil est compatible avec tous les casques VR modernes, les PC et les dispositifs Apple. Il est également livré avec une application de dessin en 3D.

Pour la connectivité avec le système hôte, le choix de la technologie Bluetooth s'est imposé, et le module Insight SIP 1807-LR a été choisi pour répondre aux objectifs de conception de Sensoryx, à savoir un module léger et performant. Pour Salar Shahna, directeur du développement commercial chez Sensoryx, “la solution d'Insight SiP est parfaitement alignée sur les arguments de vente uniques de Sensoryx, permettant le plus petit encombrement possible pour notre Pencil à un prix abordable, tout en s'appuyant sur une conception préqualifiée. Nous avons choisi le 1807-LR spécifiquement pour sa grande capacité mémoire, qui permet des mises à jour par voie hertzienne, ainsi que la flexibilité de nombreuses GPIO pour connecter tous nos capteurs et périphériques”. La technologie derrière la magie...