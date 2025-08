Sophia : iTransform365 met l’IA au service de la transformation numérique des PME

C’est une nouvelle aventure entrepreneuriale ambitieuse dans le domaine de la transformation numérique des entreprises que Foued Manaa a choisi de mener à Sophia Antipolis avec iTransform365. Un domaine dans lequel il s’était déjà lancé en 2016 quand, travaillant alors pour Microsoft EMEA dans la transition digitale pour les grandes entreprises, il a réalisé le niveau de difficulté que cela pouvait présenter pour des PME.

La France pour son marché mature et Sophia Antipolis pour son écosystème

C’est alors qu’il a créé une première entreprise en Tunisie, Digital2Value, avec Amel Saidane, une entrepreneure et consultante en transition digitale à Tunis. Il s’agit d’une plateforme destinée à accélérer la transformation numérique en connectant les petites et moyennes entreprises (PME) à un écosystème complet de consultants, d’organisations de développement et de solutions numériques.

“L’an dernier cependant, nous avons souhaité pivoter en proposant un service nouveau qui ne passerait pas par des intermédiaires consultants mais qui serait assuré directement avec les PME” explique Foued Manaa (formation ingénieur Bac +6, 27 ans d’expérience dont 11 chez Microsoft), le CEO d’iTransform365. “Pour cela il nous fallait développer une plateforme plus simple, plus riche, où l’Intelligence Artificielle jouerait un rôle prépondérant en apportant une assistance chaque fois qu’il le fallait.”

“Mais pour réussir ce pivotement, nous pensions aussi que l’un des facteurs de succès était d’adresser un marché mature. La France en est un. Nous avons alors choisi Sophia Antipolis pour son écosystème dynamique, très adapté à une startup qui débute.” Pour assurer le démarrage, un premier financement de 300 K€ a pu être obtenu du fonds d’investissements d’un entrepreneur marseillais, Vectorys Invest du groupe Vectorys France, qui est aussi le premier client.

Un parcours de transformation digitale assuré de bout en bout grâce à l’IA

“Il faut bien comprendre que la transformation numérique n’est pas seulement digitale,” explique Foued Manaa. “Tous les process de l’entreprise, marketing-vente, opérations, culture, organisation, innovation, data, sont impactés. L’objectif est de faire marcher ensemble tous ces process. Il faut une vue stratégique globale. La plateforme que nous avons développée permet ce parcours de transformation digitale de bout en bout. De la stratégie initiale à l’exécution et à la mise en place. La plateforme met les outils à portée de main et l’IA est là pour proposer des solutions et mettre en oeuvre la stratégie.”

Pour iTransform365, créée en juin 2023 et installée au Business Pôle 2 de Sophia Antipolis, le travail de développement est déjà bien avancé. Une version pilote est prévue pour la France en octobre avec la version finale en décembre. En 2024, le cap sera mis sur l’international avec une commercialisation en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour assurer cette montée en puissance, la startup compte recruter pour renforcer sa R&D et assurer le volet commercial. L’effectif actuel de deux personnes devrait monter à 5 en octobre, puis à 13 en décembre avec, en projection, une trentaine de collaborateurs en 2024.

En faire un leader à l’international à partir de Sophia Antipolis

Ce que la Fondation Sophia Antipolis a apporté ? “Elle nous accompagne depuis quelques mois et nous a facilité les contacts avec l'écosystème startup, avec les associations et l’écosystème Inria, notamment pour la partie IA”, souligne Foued Manaa.

“ITransform se place dans un domaine de la stratégie d’entreprise qui devient de plus en plus essentiel. Notre ambition est d’en faire, à partir de Sophia Antipolis, un leader à l’international, un ChatGPT de la transformation numérique pour la partie stratégie et exécution”. Le coup d’envoi est donné.