Sophia : Jan Ellsberger élu Directeur Général de l’ETSI

Un nouveau directeur général pour l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) à Sophia Antipolis. Au cours de leur 83e assemblée générale qui s’est tenue hier mardi 16 et aujourd’hui 17 avril, les membres de l'ETSI ont élu Jan Ellsberger au poste de directeur général à la majorité au troisième tour de scrutin. Si le mandat du DG est de cinq ans avec la possibilité d’une prolongation de trois ans par les membres, Jan Ellsberger succède à Luis Jorge Romero qui a occupé avec succès le poste de directeur général pendant treize ans.

Le nouveau directeur général a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la normalisation et a dirigé pendant 12 ans les opérations mondiales de normalisation d'Ericsson en tant que vice-président pour l'industrie et la technologie. De 1995 à 1998, Jan Ellsberger a travaillé en tant qu'expert permanent et était responsable des relations de l'ETSI avec le secrétariat de l'UIT-T, SG.10 et SG.11 en ce qui concerne les méthodologies formelles pour le développement des normes. Il était également responsable du pilotage et de l'introduction de méthodologies pour le développement des normes INAP/CAMEL, TETRA et RNIS, ainsi que du développement de méthodologies pour les suites de tests de conformité aux normes.

Plus récemment, il a travaillé pour le conseil d'administration, conseillant les clients et les partenaires sur les tendances industrielles dans les secteurs de l'automobile et des TIC, et a été vice-président du développement de l'industrie et responsable de la normalisation pour l'automobile chez Huawei.

Après l'élection, Luis Jorge Romero a remercié le personnel et les collègues de l'ETSI pour leur soutien dévoué. Il a évoqué la croissance de l'ETSI et le rôle de premier plan que l’institut a joué dans les technologies 5G et la préparation des générations futures. “La communauté ETSI s'est adaptée et a prospéré dans des périodes difficiles pour la coopération internationale, notamment lors d'une pandémie mondiale qui a nécessité une réflexion claire et une nouvelle approche de la part de l'ETSI et de ses partenaires” a-t-il également rappelé.