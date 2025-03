Sophia : Jean-Claude Dravet, premier Français “PMI Fellow Award”

Dans le monde de la gestion de projets, c’est le premier Français à être honoré du titre de "PMI Fellow Award”, la récompense la plus prestigieuse accordée aux bénévoles de cette organisation. C’est la distinction qu’a reçue à Paris la semaine dernière Jean-Claude Dravet, fondateur de PMI France Sud, une association qu’il a présidée pendant des années et pour laquelle cet ancien d’IBM reste très actif. Cette distinction lui a été remise par Pierre Le Manh, PMI Global président et CEO, en présence du Board of Directors du PMI Global, et également du Board of Directors de PMI France et d’une grande partie des bénévoles de PMI France. (Photo DR : lors de la remise de la distinction à Paris, de gauche à droite, Bruno Doucende et Ricardo Naciff respectivement président et past-président PMI France, Stéphane Derouin, fondateur du PMI en France et Jean-Claude Dravet).

L'essor de PMI France-Sud

L’occasion de rappeler comment l’une des plus belles associations professionnelles s’est développée à partir de la technopole de Sophia Antipolis. “Nous étions moins de 200 il y a 25 ans, nous sommes environ 5.000 maintenant” se souvient Jean-Claude Dravet. Avec Stéphane Derouin, qui a accompagné les premiers pas de PMI France-Sud, Michel Operto, qui a apporté toutes ses connaissances et a présidé l’association, l’envol a été pris. Le nombre de membres a grandi à mesure aussi que l’association élargissait son périmètre au grand sud.

Les cinq chapitres français réunis en un seul

“Nous avons ensuite créé et développé de nombreuses branches régionales avec comme exemple Agnès Laville, Ph.D, PMP dans la branche Provence (Première “PMI® Volunteer Of the Year” en France) et quelques pionniers dans les grandes régions françaises. Jean-Christophe Hamani a joué un rôle clé quand il s’est agi de réunir les cinq Chapitres français en un seul. Une merveilleuse aventure humaine initialisée via un projet pédagogique développé par des étudiants de #SKEMA Business School de Sophia. Un peu plus de 3 ans d’efforts et de travail en équipe pour mobiliser les plus réticents et accompagner les plus motivés.”

Chapitre PMI France parmi les 5 plus gros chapitres mondiaux

“Le résultat est là, aujourd’hui avec un Chapitre PMI France parmi les 5 plus gros chapitres mondiaux, plus d’une dizaine d’Awards dont 3 “Best Chapter of the Year Worldwide”. Avec 12 Branches régionales dont une (“ Horizon”) pour coordonner les activités hors métropole, les territoires d’Outre-Mer et les adhérents en poste à l’étranger ou francophones.”

Cap sur l'IA pour le PMI

Toujours très actif, Jean-Claude Dravet emmène aujourd’hui les gestionnaires de projet azuréen sur le chemin de l’IA. C’était le thème de la récente réunion de rentrée PMI suivie par une centaine de membres à SKEMA tandis que des partenariats sont en cours avec la MIA et l’Institut EuropIA. Le début d’une nouvelle aventure.