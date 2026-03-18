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18 mars 2026, par Rédaction

Sophia : les 5èmes Assises Azuréennes des Transitions Énergie et Eau

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2 minutes

Pour sa 5e édition, le 9 juin prochain au Pôle Alpha Sophia Antipolis, les Assises Azuréennes des Transitions Énergie et Eau réuniront les acteurs du territoire engagés dans les transitions environnementales et s'élargiront à la ressource en eau devenue un enjeu stratégique pour le territoire azuréen.

Lancée en 2021, les Assises Azuréennes de la Transition Énergétique se sont imposées comme un rendez-vous fédérateur pour les collectivités, entreprises, experts, associations, acteurs économiques et monde académique mobilisés autour d’un avenir plus durable. Pour cette 5e édition, prévue mardi 9 juin, de 9h30  17 heures au Pôle Alpha de Sophia Antipolis, l’événement ouvre un nouveau chapitre en intégrant pleinement la question de l’eau, devenue un enjeu stratégique pour le territoire azuréen.

Au programme : conférence inspirante, tables rondes, pitchs, ateliers thématiques, village des solutions, temps d’échanges et visite du Pôle Alpha, bâtiment exemplaire par sa conception bioclimatique, sa sobriété énergétique et son écosystème tourné vers l’innovation. L’objectif est de permettre aux participants de découvrir des solutions concrètes pour mieux maîtriser leurs consommations d’énergie et d’eau, anticiper les évolutions réglementaires et partager des initiatives locales au service des transitions du territoire.

 

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