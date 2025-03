Sophia : la 8ème édition du Prix Pierre Laffitte

La 8ème édition du Prix Pierre Laffitte se tiendra le 18 octobre de 8h30 à 17 heures sur le Campus Pierre Laffitte à Sophia Antipolis. Ce Prix est destiné à récompenser l’excellence et l’innovation dans les nombreux domaines de la recherche partenariale avec l’industrie. Les candidats auront à démontrer à quel point leurs travaux sont ou seront amenés à avoir un impact majeur dans le dynamisme et le renouveau de l’industrie française.

Le prix, qui a été créé en mémoire du fondateur de Sophia Antipolis, pionnier de la recherche au service de l’industrie, directeur de l'École des mines de Paris entre 1972 et 1984. est soutenu par les écoles doctorales SFA et STIC, SPECTRUM de l’Université Côte d’Azur et la Fondation Sophia Antipolis. La cérémonie d’ouverture à 9h40 sera suivie de la présentation de chaque projet devant un jury. La remise des prix se fera lors de la cérémonie de clôture à 16h30 en présence d’Elie Hachem, directeur du CEMEF, Philippe Mariani, directeur des relations internationales Fondation Sophia Antipolis et Frédéric Fontane, Directeur de l’Enseignement Mines Paris-PSL