Sophia : la coopération avec le MIT monte en puissance

Engagée l’an dernier par la Fondation Sophia Antipolis, la coopération avec le célèbre MIT (Massachusetts Institute of Technology) se concrétise et monte en puissance. C’est ce qui ressort de la récente visite de la Directrice des programmes MITFrance et MITBelgique. Myriam Zuber était déjà venue à Sophia Antipolis en novembre dernier avec une délégation du MIT pour poser les bases de cette coopération avec notamment un programme de stages associant des jeunes talents du MIT à des projets au sein des entreprises ou des laboratoires de la technopole. (Photo DR : lors de la visite de Myriam Zuber à Accenture Labs en compagnie de Philippe Mariani, Directeur des Relations Internationales de la FSA).

Un séminaire Sophia-MIT début 2025

Ce programme est désormais engagé comme Myriam Zuber a pu le constater lors de visites d’entreprises et laboratoires sophipolitains dont Amadeus, Accenture Labs, Ansys ou Inria. “Il s’agit maintenant d’augmenter le nombre de ces stages, de proposer une plateforme de startups pour des échanges de talents dans les deux sens et ainsi renforcer le rayonnement international de Sophia Antipolis”, explique Philippe Mariani, directeur des Relations Internationales de la FSA.

“Dans cet objectif, l’idée est d'organiser début 2025 un séminaire Sophia-MIT avec des keynotes spécifiques sur ce qui est notre marque : Techno for Humanity, Techno for Good. Sur ces valeurs, nous comptons mobiliser les anciens du MIT qui travaillent dans le grand Sud pour échanger et trouver comment travailler ensemble au développement de technologies pour le bien commun”. Un thème qui était aussi au coeur de l’accord de coopération signé début juillet avec le Research Triangle Park en Caroline du Nord, le plus grand parc scientifique mondial.