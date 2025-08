Sophia : la disparition de Denis Bastiment, cofondateur de MyDataModels

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Denis Bastiment au coeur de ce mois d’août, à travers un post sur X (ex-Twitter) du Cluster IA. Denis était le cofondateur à Sophia Antipolis de MyDataModels, startup leader du small data et de l’analyse prédictive. Avec sa disparition, le territoire perd aussi un entrepreneur passionné qui avait le sens du collectif et du partage. “Sa mémoire demeurera attachée à la fondation et au développement du Cluster IA”, a témoigné l’association en lui rendant hommage.

Photo WTM : Denis Bastiment