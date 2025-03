Sophia : la disparition de Michel Beghin, ex-président d’Insight SiP

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès à l’âge de 67 ans de Michel Beghin. Co-fondateur et président jusqu’à février 2024 de la société de microélectronique Insight SiP à Sophia Antipolis, il s’est éteint samedi 18 mai. “Michel est un leader charismatique et inspirant chez Insight SiP depuis 19 ans et nous ressentons tous l’impact de sa perte”, ont rappelé Chris Barratt et Philippe Genin, les deux autres cofondateurs, respectivement président et directeur général de l’entreprise. (Photo DR).

Insight SiP, qui figure parmi les champions de la croissance française en 2023 (101ème place française et seconde place azuréenne) représente l’une des belles aventures entrepreneuriales de Sophia Antipolis dans le domaine de la microélectronique. La "fabless" avait été fondée en 2005 à Sophia par trois seniors, rompus au monde de la microélectronique dont Michel Beghin qui en a assuré la présidence entre mai 2005 et février 2024. Depuis février dernier, s’il avait dû quitter la présidence, il était resté conseiller de cette startup devenue une belle PME leader dans les modules RF de type System-in-Package.

Appliqué aux systèmes "in package", c'est le concept de "taille réduite au maximum et consommation d'énergie la plus faible" qui a assuré le succès d’Insight SiP dans les smartphones et lui a ouvert le monde de l'Internet des Objets. Rapidement montée à international, la société dispose d’une filiale aux États-Unis, de bureaux commerciaux en Allemagne, Japon, et UK ainsi que d’un réseau de plus de 30 distributeurs à travers le monde entier.

Avant Insight SiP, la longue carrière de Michel Beghin l’a mené vers plusieurs sociétés, dont Photonis, Tekelec Microwave, EPTA, Trans-Tech, GIP Ceramic, Adcon RF Technology ou encore Murata Electronics. En fin connaisseur du domaine de l’électronique, décrivent ses proches, il portait un regard affûté sur cette industrie, capable de dresser un portrait sans concession du secteur, tout en restant optimiste quant au potentiel de la France et de l’Europe et en étant force de proposition. Cet ingénieur Insa Toulouse était également détenteur d’un DEA en microélectronique et d’un MBA en finance et en management obtenu à HEC Paris. Homme de coeur, il s’était également investi dans l’association Welcome JRS France, qui propose un réseau d’hébergements provisoires aux demandeurs d’asile.