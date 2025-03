Sophia : la famille startups d’ADVANS Lab s’agrandit

La famille de l’ADVANS Lab à Sophia Antipolis s’agrandit. À l’occasion de la première édition d’un “Startup Day” fin janvier, ADVANS Lab a réuni les startups technologiques de son portefeuille. Des startups fondées à Sophia Antipolis, Nice, Paris, Lille, Grenoble, Aix-en-Provence et Marseille qui sont désormais au nombre de dix. (Photo DR : la famille d’ADVANS Lab réunie lors du “Startup Day).

En plus de Delicity (Nice), Inspecto (Nice), Ludotech (Paris), Pulse Audition (Sophia Antipolis), UpMem (Grenoble), et Wildmoka/Backlight (Sophia Antipolis), l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group a investi dans quatre nouvelles startups en 2023 : Deki (Marseille), Metyos (Paris), Nijta (Lille) et Seecly (Aix-en-Provence). Outre ces dix startups, sont également soutenus Owneat (Sophia Antipolis) et Panduza (Paris), deux projets lauréats d’"Into the Lab 2022”, le programme d’intrapreneuriat réservé aux ingénieurs d’ADVANS Group.

Pour le lab, la prise de participation dans de jeunes entreprises va au-delà du simple investissement financier. Il s’agit d’accompagner les startups au niveau technologique grâce à l’expertise des différentes sociétés du groupe (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE), mais aussi de développer des synergies par l’intermédiaire de connexions et d’échanges réguliers. A noter qu’avec le dernier investissement en date réalisé fin 2023 dans la startup Deki, a été accélérée une prise de participation dans les entreprises en phase d’amorçage. Quant à la feuille de route qui avait été établie, elle est suivie : investir dans trois jeunes startups technologiques par an en moyenne, en leur apportant un soutien financier, technique et stratégique.