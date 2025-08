Sophia : la “grande mission” d’Essyca contre la “Grande démission”

Le phénomène de la “Grande démission”, celui de ces millions de salariés qui ont quitté leurs entreprises aux Etats-Unis suite à la crise Covid, menace-t-il la France ? En tout cas, les chiffres français des démissions en 2022 ont interpellé cet été les responsables d’Agyca Group à Sophia Antipolis, société spécialisée dans l’accompagnement RH et tout particulièrement de sa filiale Essyca, dédié au conseil et à la formation. “Nous avons été frappé l'été dernier par le phénomène américain avec quatre millions de personnes qui sont parties en quelques mois”, explique Yvon Grosso, président d’Agyca. (Photo WTM : à droite Yvon Grosso, président et Guillaume Andréis, responsable du développement commercial d'Agyca Group).

500.000 démissions par trimestre en 2022 en France

“Nous avons aussi regardé les chiffres français et nous avons été impressionnés : selon les statistiques de la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), 500.000 salariés avaient quitté leur emploi chaque trimestre depuis le début de l’année. Une hémorragie. Nous avons alors cherché les solutions pour contrer cette grande démission, éviter ces désengagements massifs de salariés et aider les entreprises à anticiper le phénomène.”

La solution développée par Essyca a été baptisée “la Grande Mission”. “Il s’agit d’anticiper le turn over imposé aux entreprises en analysant le degré d’engagement de ses salariés”, explique Guillaume Andréis, responsable du développement commercial d’Agyca Group. “Il ne faut pas oublier que la plupart des salariés ne quittent pas une entreprise, mais un management. A partir de l’analyse de l’engagement, et des motivations profondes de chaque salarié d’une entreprise ou d’un de ses départements, nous pouvons agir en améliorant le sentiment d’appartenance, la quête de sens, l’intelligence collective et l’image de l’entreprise.”

Un questionnaire informatisé élaboré par des psychologues du travail

L’atout sur lequel compte beaucoup Essyca ? Un outil digital basé sur un questionnaire élaboré par une équipe de psychologues du travail. A travers différentes catégories “motivationnelles” (rémunération, ambiance de travail, autonomie, utilité sociale, sécurité de l’emploi, bien-être….), il permet une analyse fine de l’état de motivation et de satisfaction d’une équipe. Il est précisé que les réponses au questionnaire, si elles sont transmises au salarié, restent confidentielles et ne sont surtout pas remises au chef d’entreprise qui, lui, ne reçoit qu’une analyse globale de son équipe.

C’est à partir des résultats de ces questionnaires et de leur traitement informatique qu’Essyca propose au chef d'entreprise des actions qui répondront aux indications de la “photo” : donner plus de sens au travail des collaborateurs, améliorer l’image de marque de la société, nourrir une véritable culture d’entreprise, assurer une meilleure reconnaissance des salariés… Avec l’objectif d’éviter la grande démission et, dans la foulée, de faire en sorte que chaque collaborateur deviennent un ambassadeur de l’entreprise.