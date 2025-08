Sophia : la LeadsXplosion ou comment générer des leads en clients

Quelle stratégie marketing et de communication, et quels outils et process mettre en place pour générer puis convertir des leads en clients ? Sur le thème “LeadsXplosion : de la stratégie d’acquisition de leads au closing”, c’est un événement opérationnel qui aura lieu jeudi 29 juin de 18h15 à 21 heures au Village by CA de Sophia Antipolis. Organisé par le village en partenariat avec Rocket School et QOCOT et l'appui de Réseau Entreprendre Côte d'Azur et Telecom Valley, il est dédié aux startups, TPE et PME et vise à les aider à développer leur vente.

Seront abordées ainsi les meilleures stratégies à mettre en oeuvre pour développer leurs chiffres d'affaires : positionnement, génération de leads et closing. Avec en prime une démonstration de l'utilisation de ChatGPT pour hyper personnaliser l'approche.

Trois intervenants se succèderont.

, fondateur de QOCOT, Consultant en Stratégie Marketing et Marketing Automation, sur “Comment éviter d'éclater sa stratégie de comm' au sol” Cyril Pierre de Geyer , fondateur et CEO de Rocket School, sur 50min pour engager 500 leads avec à la clé une démonstration en temps réel et un petit tour par ChatGPT

, fondateur et CEO de Rocket School, sur 50min pour engager 500 leads avec à la clé une démonstration en temps réel et un petit tour par ChatGPT Raphael Jaconelli, startup manager Le Village by CA sur “Faire vivre une expérience émotionnelle liée à l'usage de vos solutions et la relation avec votre entreprise”

