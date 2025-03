Sophia : la medtech Mata lance son Chatbot IA pour les radiologues

L’arrivée des IA génératives redistribue les cartes dans bien des domaines et ouvre des perspectives d’optimisation dans de nombreux métiers. Radiologue de formation avec 25 ans d’activité professionnelle, diplômée en stratégie d'entreprise et finance à HEC Paris, ainsi qu'en data science à ESCP Paris, le Dr Hala Jenoudet s’est aussi intéressée à ce que l’IA pouvait apporter à ses pairs radiologues et médecins. Le projet a commencé début 2023 avec les premiers développements d’une plateforme dédiée. Il s’est concrétisé en janvier 2024 avec la création de la société Mata Medical Data, l’installation au Business Pôle de Sophia Antipolis et la mise en ligne de la version finale de la plateforme en ce début de semaine. (Photo DR : visuel du chatbot MATA avec côté gauche du texte pour les explications et côté droit des radiographies pour les visualiser).

Un co-pilote pour aider au diagnostic

L’objectif de Mata ? Faciliter par des solutions technologiques innovantes le travail du radiologue dans l'interprétation, l'analyse et l'échange d'informations radiologiques. A l’image d’un chatGPT spécialisé en imagerie médicale, la plateforme répond avec textes et images aux questions que peuvent se poser les praticiens face aux cas pour lesquels ils ont besoin de précisions supplémentaires pour établir leur diagnostic.

Quels sont tous les signes au scanner d’une hémorragie cérébrale ? Peut-on voir un cas similaire au mien ? Comment un type de maladie se manifeste-t-il sur une radiographie ? Mata peut être interrogé comme tout chatbot IA. Il se présente ainsi comme un co-pilote, un assistant qui pioche dans un ensemble de données bien plus grand que celui rencontré dans une vie professionnelle et qui vous éclaire. Il fait office d’un collègue que l’on interroge pour une levée de doute ou un cas rare, collègue particulièrement talentueux qui serait toujours disponible et couvrirait tous les champs de la discipline.

La plateforme, en 5 langues, regroupe ainsi quelque 60.000 cas cliniques et leurs manifestations en radiologie ou en IRM. A une question posée, elle aligne d’un côté les explications médicales, de l’autre les images radio qui les accompagnent et les explicitent visuellement. Mata utilise la technologie des Transformers pour offrir des services de pointe en radiologie, notamment l'analyse de textes médicaux et la génération de rapports radiologiques, améliorant ainsi la rapidité et la précision des rapports médicaux. En préparation aussi, tout un volet de cours professionnels pour rester constamment en lien avec l’avancée des pratiques et des technologies de radiologie.

L’équipe autour du Dr Jenoudet est composée pour l’instant de 4 personnes dont un fondateur d’une grande société de radiologie à Montpellier, tandis qu’une dizaine d’ingénieurs de haut niveau ont contribué au développement informatique. Avec un business model qui s’appuie sur un abonnement mensuel ou annuel, Mata suscite déjà beaucoup d’intérêt dans le monde médical et celui de la formation à la médecine.