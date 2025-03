Sophia : la première promotion de SKEMA Entrepreneurs est lancée

De nouveaux programmes de pré-incubation, incubation, accélération à partir de la rentrée 2024 : c’est ce que SKEMA avait promis à la rentrée 2024 en renouvelant la formule de son incubateur-accélérateur Skema Ventures qui changeait de nom et devenait Skema Entrepreneurs. En lançant parallélement le mot d’ordre “Entreprendre en collectifs”, la Business school avait cherché à concrétiser cet esprit avec de nouveaux programmes adaptés à la maturité de chaque projet : pré-incubation (Start programme), incubation (Lauch programme) et accélération (Build programme). C’est la première édition de ces nouveaux programmes qui vient de démarrer dans les différents campus de l’école. (Photo DR : le lancement des nouveaux programmes d'incubation et d'accélération à Paris - à Sophia il s'est fait en ligne en raison des intempéries qui touchaient la Côte ce jour là.)

Sur le campus de Sophia Antipolis ont ainsi été présentés les lauréats des programmes Launch et Build qui seront accompagnés par l’école. Ils ont été retenus à la suite de plusieurs semaines de rencontres et de sélection.

Pour “Launch” (“Je me lance”), 12 porteurs de projets figurent dans la liste : lumco, Courseao, Ektillo, HaveLink, @Manuty, Matermorphose, mixtribe, Pass-Memo, Tethys, Wintips, Wonderwall et ProjectBase, Ils bénéficieront de 3 à 6 mois d’accompagnement pour créer leur MVP/prototype et chercher leurs premiers prospects/users.

Pour le programme Build (“J’ai créé") six entrepreneurs ont été retenus : ceux d'Axelleroi, Cool Top, Drivuso, Shake'it Prot, Somanity et UpS. Ils bénéficieront de 9 à 12 mois d’accompagnement pour propulser la croissance de leur start-up vers de nouveaux horizons.