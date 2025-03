Sophia : la sobriété énergétique doit passer l'hiver

“La sobriété énergétique doit passer l'hiver !” : c’est le thème de l’événement que l’ATEE SUD PACA organise vendredi 6 octobre de 10h00 à 11h30 au Village by CA de Sophia Antipolis. A l'heure du bilan de l'acte I du plan national de sobriété, l’Association Technique Energie Environnement propose de vous faire découvrir le bilan des mesures proposées et les perspectives de l'acte II du plan. Et d’échanger autour de plusieurs questions :

comment la sociologie peut nous aider à comprendre et à pérenniser les comportements pour transformer l'essai dans les usages et les process ?

Quelles réponses peut apporter la low-tech ?

Comment également faire mieux avec moins en matière d'aménagement, de bâtiment et de consommation ?

Pour s'inscrire