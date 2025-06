Sophia : la Soirée du Test Logiciel intégrée à Azur Tech Winter

À bientôt, les chasseurs de bugs ! La Soirée du Test Logiciel-Sophia Antipolis est de retour ! Après Bordeaux et Lille, elle s’affiche dans la technopole (son lieu de naissance) ! Pour la première fois en 8 ans d’existence, cette célèbre soirée techno sera intégrée à Azur Tech Winter, le mardi 28 novembre prochain de 16 à 20 heures au Campus Sophia Tech. Ce nouvel événement de Telecom Valley sera le rendez-vous incontournable de la fin d’année 2023, spécialement conçu pour réunir les concepteurs et développeurs, testeurs logiciel, professionnels du numérique techniques, chercheurs et étudiants en informatique azuréens.

Pour le Test Logiciel, il est prévu une soirée conviviale avec des ateliers et des conférences sur des sujets clés tels que le Quality Engineering, l’Agile Learning, l’IA et le test logiciel, l’approche no-code et bien d’autres. Au programme, des ateliers de 16 à 17 heures, des conférences de 17 à 20 heures suivies d’un buffet-networking. Pour le Test Logiciel, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre. Il promet une expérience unique, où la communauté test et qualité logiciel pourra échanger avec les autres communautés de Sophia Antipolis : Cybersécurité, Open Source, UX, IA.