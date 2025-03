Sophia : la startup finlandaise Supponor rachetée par l’Autralien TGI Sport

Avec Supponor, c’est une des belles startups de l’IA implantée à Sophia Antipolis qui change de propriétaire et de drapeau. Société finlandaise avec un siège à Londres, Supponor a installé un centre de R&D à Sophia Antipolis en 2021. Elle y a déployé une équipe, actuellement de 9 personnes. Spécialisée dans la publicité virtuelle en direct, la société vient d’être rachetée par un plus gros qu’elle : l’Australien TGI Sport, une entreprise leader mondial dans le domaine de la technologie sportive et des droits médiatiques. (Photo DR : la retransmission du même match dans différents pays avec chaque fois des bannières publicitaires adaptées au public de la région).

Tout le monde voit le même match, mais pas les mêmes bannières pub

Si vous ne connaissez pas Supponor de nom, vous avez inévitablement vu ce qu’elle permettait de faire. Quand vous regardez sur votre écran de télévision une rencontre sportive mondiale, comme un match de football de coupe du monde par exemple, des publicités s’affichent sur le bord du stade. Mais les publicités que vous voyez en France, ne sont pas les mêmes que celles que voit un Chinois en Chine ou un Américain aux Etats-Unis. Supponor est passée par là. Grâce à des technologies appuyées sur l’IA, elle permet de changer en temps réel les publicités qui s’affiche autour du terrain pour les adapter au public qui regarde la retransmission télévisée.

La startup qui s'adresse aux détenteurs de droits publicitaires peut ainsi créer une multitudes de flux différents avec des publicités chaque fois adaptées aux pays de distribution et à la région de distribution expliquaient récemment à Nice-Matin, Julien Choukroun et Sébastien Pelurson, deux chercheurs en IA de Supponor.

Un vaste marché publicitaire mondial

Une technologie qui s’adapte à toutes les catégories de sport diffusées en direct et à forte densité publicitaire : football, mais aussi basket, tennis, rugby, F1, hockey… Un vaste champ d’action qui a commencé à être exploité en 2020 et a permis à Supponor, pratiquement seul en piste sur ce créneau, d’être désignée en 2023 par le Sports Business Journal comme l'une des entreprises technologiques les plus innovantes dans le domaine du sport, principalement pour son rôle de chef de file dans l'adoption de la publicité virtuelle par la LNH à l'échelle de la ligue.

Supponor opérera au sein de la division technologique de TGI Sport

Cette entreprise, TGI Sport la connaît particulièrement bien depuis 2019, date à laquelle il est devenu actionnaire minoritaire et a commencé à collaborer sur plusieurs projets avant de l’acquisition en totalité. Supponor opérera au sein de la division technologique de TGI Sport, ajoutant ses capacités complémentaires à d'autres acquisitions récentes de TGI Sport, notamment la société de publicité virtuelle Brand Brigade et les sociétés de droits médiatiques et de production ISG et Sportseen.

“La technologie AIR de Supponor et ses développeurs expérimentés en technologie IA renforcent l'offre de TGI Sport en matière de technologie virtuelle, tandis que les équipes commerciales et de R&D de Supponor renforcent le leadership de l'entreprise en matière de développement technologique”, a expliqué TGI. Cela lui permettra de “proposer au marché un modèle entièrement intégré afin de créer des opportunités de monétisation inégalées pour ce nouveau réseau de clients incomparable”. TGI Sport est soutenu par Bruin Capital et Quadrant Private Equity.