Sophia : la transmission managériale “douce” de Saphelec

Alors que se pose le problème du départ en retraite de toute une classe d’âge de chefs d’entreprise azuréens, un exemple de transmission managériale “douce” nous est donné par une entreprise sophipolitaine de télécom, Saphelec. Plutôt que de vendre l’entreprise qu’il a rachetée en 2011 et qu’il a fait grandir, passant le chiffre d’affaires de 10 M€ à 26 M€, Hervé Mangot, son dirigeant fondateur, a choisi d’amorcer la transition managériale pour passer la main en douceur à ses cadres. Ceux qui ont contribué à son essor. Cette nouvelle phase a été enclenchée aux côtés des investisseurs historiques SOFIPACA et Bpifrance, entrés au capital il y a deux ans, tandis qu’était accueilli à l’occasion un nouvel actionnaire avec BNP Paribas Développement.

Une opération engagée il y a un an et demi

Fondée en 1984, Saphelec se positionne aujourd’hui comme un acteur de référence dans la commercialisation de solutions de télécommunication et d’IT incluant des offres de téléphonie mobile, d’accès internet et de réseaux wifi, de cybersécurité et de visioconférences. Le Groupe emploie plus de 140 collaborateurs répartis sur 3 entités différentes : Saphelec, Simplyo et MS’COM. Il réalise un chiffre d’affaires global supérieur à 26 M€. Le passage de flambeau aux cadres clés s’inscrit dans la poursuite du plan de développement soutenu par le déploiement de solutions diversifiées et une stratégie de croissance externe.

"J’ai 65 ans. Trois solutions de transmission s’offraient à moi : passer le relai à mes enfants ; vendre (ce qui se présentait comme la solution la plus simple) ; ou transmettre aux cadres qui ont assuré le succès du groupe. C’est cette dernière option que j’ai choisie", explique Hervé Mangot. "J’ai la chance d’avoir autour de moi un noyau de quatre cadres exceptionnels avec des compétences très complémentaires et je voulais leur rendre ce qu’ils ont donné. Nous avons entamé cette opération il y a un an et demi et y avons associé nos deux investisseurs historiques Sofipaca et Bpifrance.”

Objectif à 3 ans : 50 M€ avec 250 collaborateurs

Est venu s’ajouter dans l’opération le fonds d’investissement BNP Paribas Développement, tandis que les cadres de Saphelec sont entrés aussi au capital. Les managers détiennent ainsi 26% du capital, les trois investisseurs 34%, Hervé Mangot restant majoritaire avec 40% des parts. “Cette première phase de transmission vient récompenser les managers du travail réalisé et va leur permettre de s’impliquer davantage dans l’avenir du groupe”, poursuit Hervé Mangot. Il compte quant à lui continuer à collaborer pendant une période de l’ordre de 3 ans pour atteindre l’objectif d’un CA de 50 M€ avec 250 collaborateurs. Une croissance qui se fera en “organique” et en externe (avec des rachats) pour faire de la société, l’un des leaders dans la distribution des offres télécoms en France.

Deux opérations devraient être ainsi annoncées dans les jours qui viennent avec le rachat d’intégrateurs de télécoms pour renforcer le pôle cyber. À eux deux, ils apporteront 10 M€ de chiffre d’affaires ce qui permettra au groupe d’atteindre cette année les 36 M€ de chiffre d’affaires avec 200 collaborateurs et douze implantations en France. Un sérieux pas déjà vers les 50 M€ à l’horizon de trois ans.