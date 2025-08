Sophia : l’acte II de la sobriété énergétique

La sobriété doit passer l'hiver ! C’est le message que donne l'ATEE (Association Technique Energie Environnement) qui, avec le soutien de l'ADEME, organise une conférence sur la sobriété énergétique vendredi 6 octobre de 10 à 12 heures à Sophia Antipolis au Village by Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. A l'heure du bilan de l'acte I du plan national de sobriété, il est proposé de découvrir le bilan des mesures proposées et les perspectives de l'acte II du plan.

L’occasion également d’échanger autour de plusieurs questions : comment la sociologie peut nous aider à comprendre et à pérenniser les comportements pour transformer l'essai dans les usages et les process ? Quelles réponses peut apporter la low-tech ? Comment faire mieux avec moins en matière d'aménagement, de bâtiment et de consommation ?