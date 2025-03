Sophia : le fabuleux destin de David Gurlé, le fondateur de Symphony

Bon, c’est long (plus d’une heure et demi), soit la totalité de la conférence. Mais l’entretien avec David Gurlé, ce Cannois qui a fondé aux Etats-Unis la “licorne” Symphony, le mérite. Il ouvre sur un parcours de vie contemporain étonnant, raconté avec beaucoup d’humilité, et apporte un regard croisé sur la culture entrepreneuriale américaine et européenne.

Organisée par l’association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis et animée par sa présidente Janny Plessy, cette “Conférence Esprit Laffitte” avait réuni plus de 80 personnes à la médiathèque Colette de Valbonne. Ceux qui n’y ont pas pu y assister y trouveront une session de rattrapage grandeur nature et les autres l’occasion de découvrir un destin fabuleux du 21ème siècle

La jeunesse déjà. Elle a commencé dans les rues du Liban et a mené au bureau de Bill Gates en passant par Cannes à l’âge de 14 ans et aux Open Space de Sophia Antipolis, diplôme d’ingénieur en poche. Anecdotique, mais évidemment surprenant : David Gurlé a appris incidemment, une fois adulte, que sa mère avait été responsable au Moyen-Orient du bureau du MI6 britannique (les services secrets), en lisant sa nécrologie dans un grand journal britannique.

L’âge adulte ensuite. Avec un début de parcours à Sophia Antipolis, via France Telecom, DEC (certains dans la salle s’en souviennent), l’ETSI et l’écriture de plusieurs livres spécialisés, il se pose comme un spécialiste des télécoms européennes. C’est ce qui lui vaut l’attention de Microsoft qui l’invite à venir travailler aux Etats-Unis. C’est aussi ce qui mène à quelques passages sur son travail en direct avec Bill Gates et son regard sur la culture américaine du process, l’opérationnel toute.

L’aventure n’est pas terminée. Elle se poursuit à Cannes, dans le cloud et dans le monde entier. Après “Symphony”, dont il reste actionnaire après l’avoir fondée et quitté les commandes, David Gurlé a récemment créé Hive (la Ruche). Sa nouvelle startup, pour laquelle il a déjà réussi deux levées de fonds conséquentes, propose une innovation de taille : un cloud distribué/partagé, réduisant au passage énormément l'empreinte carbone, puisque son cloud n'a pas besoin de gros datacenters hébergeurs.

Toute cette histoire “inspirante”, comme on dit dans les TEDx, vous la trouverez dans l’enregistrement vidéo réalisé par Julien Raout, fondateur du Studio Laffitte. Il est long (1h43), c’est sûr, mais moins qu’une série Netflix et passionnant de bout en bout.