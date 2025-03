Sophia : le galop d’essai du nouvel Azur Data Challenge

C’est une initiative intéressante que lance l’écosystème de l’IA sophipolitain avec le premier Azur Data Challenge qui sera présenté le 16 octobre de 14 à 16 heures au Village de CA de Sophia Antipolis. Le principe du Data Challenge est simple : une entreprise soumet une problématique accompagnée d’un jeu de données aux participants. Le but est de faire parler au mieux les données pour apporter la meilleure solution au problème posé, le vainqueur étant celui qui aura taillé les algorithmes les plus adaptés et produit le meilleur modèle. Le prix sera remis le 22 novembre à l’occasion du Sophia Summit. (Photo DR : Développé par Sensoria Analytics, CardioSensys est le premier outil de dépistage systématique du risque cardiovasculaire.)

Pour monter ce qui n’est encore cette année qu’un galop d’essai, l’ensemble de l’écosystème s’est rassemblé dans toutes ses composantes entreprises et académiques. Cluster IA, Maison de l'Intelligence Artificielle, 3IA Côte d'Azur, Inria, Pôle SCS ont travaillé sur l’organisation. Sur un financement limité, ils ont pu préparer avec les moyens du bord un data challenge conséquent.

Ainsi le “data set” a été fourni par la startup Sensoria Analytics, actuellement en accélération au Village. Autre élément essentiel, la puissance de calcul nécessaire pour entraîner les algorithmes a pu être obtenue auprès d’Université Côte d’Azur. Elle dispose de tarifs préférentiels pour les étudiants, ce qui explique que cette première édition sera réservée aux étudiants et aux alternants d’entreprises rattachés à la convention avec UCA.

L’ambition aujourd’hui, c’est aussi de réussir ce “numéro zéro” pour monter un événement de beaucoup plus grande envergure l’an prochain, reliant là aussi les entreprises et les académiques. Quant au challenge proposé cette année, il sera présenté lors de la réunion de lancement de lundi prochain. Mais Sensoria Analytics travaillant sur les risques cardiovasculaires grâce à l’analyse de signal biomédical, il est possible d’imaginer que le challenge portera sur la prévision de déficiences cardiaques à partir des données recueillies.