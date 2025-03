Sophia : le Groupe Courtin devient “Société à Mission”

Le Groupe Courtin à Sophia Antipolis annonce avoir franchi une étape déterminante en devenant officiellement "Société à Mission". “Depuis que j'ai fondé le groupe en 2015, je suis convaincu que l’immobilier peut et doit avoir un impact positif et durable sur l’environnement, tout en améliorant la qualité de vie de ses occupants”, rappelle Christophe Courtin sur LinkedIn. Et de souligner que “des projets comme Centrium, Cor Natura, Ecoryzon, Naturae, et bientôt Oxygen (20.000m²) reflètent cette démarche, alliant performance, esthétisme et respect de la nature.” En devenant une "Société à Mission" la société inscrira dans ses statuts l'engagement de concilier performance économique et responsabilité environnementale. Pour le groupe, cette évolution “marque une étape naturelle dans notre engagement pour un immobilier durable, axé sur le bien-être au travail”.