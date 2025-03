Sophia : le groupe Courtin livre Cor Natura à Newton Offices

‘Nous sommes ravis de construire un bâtiment aussi qualitatif que CorNatura et de pouvoir y accueillir un confrère qui est un vrai professionnel du marché du coworking et qui comme FLEX-O, à cœur de proposer le meilleur à ces clients”. C’est en ces termes que le Groupe Courtin a annoncé la livraison du bâtiment C de Cor Natura à Sophia Antipolis à Newton Offices. Le leader des bureaux flexibles en régions avait acquis en VEFA en 2021, en pleine crise Covid, un bâtiment de plus de 6.000 m2 sur les 10.700 m2 du programme que le Groupe Courtin engageait sur les terrains de Dow Chemical. Et cela, quelque jours à peine après que le Permis de Construire ait été purgé de tout recours. Pour le groupe de Christophe Courtin, qui développe aussi avec Flex-O une filiale dédiée au co-working, l’occasion de montrer qu’il ne fermait pas les portes à la concurrence.