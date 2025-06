Sophia : le label Hi France pour Onhys qui engage une 2ème levée de fonds

De bonnes nouvelles pour Onhys à Sophia Antipolis. La startup spécialisée dans la gestion des flux de personnes dans les lieux publics a obtenu le label Hi France. Signe de reconnaissance, il est attribué sur sélection par des experts à la fois techniques et marché et vient reconnaître les meilleures entreprises françaises dans lesquelles investir pour leur technologie et leur potentiel de croissance. (Photo DR : le superviseur d'Onhys).

Fondée en 2015, la société que préside Sébastien Paris est soutenue à la fois par le Pôle SCS pour sa technologie et par le Pôle SAFE CLUSTER pour ses applications. Sur pré-évaluation du Safe Cluster, Onhys a été sélectionnée par l’Association Française des Pôles de Compétitivité pour son assise Deep Tech et son potentiel de croissance à l’international.

La société, passée par l’Incubateur Provence Côte d’Azur (ex-PACA Est), a d’autre part aussi gagné quelques beaux marchés cette année. La Sncf a choisi sa technologie pour simuler l’évacuation des passagers de la gare de Marseille Saint-Charles (plus de 13 millions de voyageurs par an) et étudier l’impact d’une affluence de voyageurs donnée sur les conditions d’évacuation.

La société sophipolitaine va également participer à la sécurité des JO de Paris 2024 avec ONHYS One pour la gestion de foule par la simulation et la planification et ONHYS Qualia pour la supervision des flux en temps réel (en groupement avec INOCESS Videtics, autre startup sophipolitaine, pour cette partie). Une reconnaissance et des contrats qui tombent à point alors que la startup a entamé sa seconde levée de fonds (500 K€ levés en juillet 2018).