Sophia : le MIPIM de Cannes flashe sur Christophe Courtin

Christophe Courtin, celui qui a entrepris de reconstruire Sophia sur Sophia et qui s’est lancé à fond dans l’investissement Proptech, sera-t-il l’homme de l’année du prochain Mipim Cannes du 11 au 14 mars 2025 ? L’immense salon immobilier cannois lui consacre en tout cas dans ses “Perspectives by Mipim”, un article qui le met bien en piste et lui déroule le tapis rouge. Intitulé “Christophe Courtin : "L’immobilier à 2000km/h" il donne, dans une interview, la parole à celui qui est à la fois PDG du Groupe Courtin ainsi que de Flex-O, SaasOffice et Courtin Investment. Belle palette immobilière.

“Christophe est un homme qui va vite"

Les grands traits que le MIPIM ressort ? D’abord la rapidité. “Christophe est un homme qui va vite : quand il parle et pour agir. Investisseur multi-casquettes, dans le classement des premiers business angels de France depuis plusieurs années, il reçoit plus de 1000 dossiers d’investissement par an, a déjà investi dans plus de 120 entreprises et a aujourd’hui décidé de se concentrer sur le secteur de l’immobilier. Attachez vos ceintures.”

Ensuite son parcours d’entrepreneur, des débuts dans le monde de l’assurance avec Santiane à l’entrée dans l’immobilier avec toujours, en dominante, la recherche primordiale de l’innovation, voire de la disruption. Il le fait à travers ses investissements en startups qui lui permettent d’avoir naturellement une veille permanente sur les nouvelles tendances et solutions.

“C'est dans les périodes de crises qu’on peut créer des géants.

La crise de l’immobilier depuis l’été 2022 ? Même pas peur. “C'est dans les périodes de crises qu’on peut créer des géants. Et j’investis pour.” Son avis ? “Personnellement, je crois encore au marché des bureaux, mais uniquement pour des actifs récents, parfaitement localisés, adaptés aux nouveaux usages de travail et aux services.” Et d’ajouter qu’”en revanche, pour certains actifs anciens et obsolètes, avec une localisation non prime, la situation sera très compliquée pendant longtemps”.

SaaSOffice : "un objectif de réaliser 100 millions d’euros d’ici 5 ans"

Son dernier pari ? Les logiciels dans le secteur de l’immobilier de bureau. Il cite bien sûr en exemple le lancement de SaaSOffice. “On est passé de 5 à 45 personnes chez SaaSOffice en 6 mois et nous recrutons encore 50 talents”. Une affaire qui tourne. “On aura signé 3 millions d’euros d’ARR (revenu récurent) d’ici la fin de l’année, et nous visons le double pour 2025 puis chaque année. J’ai une très grosse ambition pour cette nouvelle activité avec un objectif de réaliser 100 millions d’euros d’ici 5 ans. C’est la convergence de toutes mes expériences : startup, tech, immobilier.”

"100% de mes équipes de R&D sont à Sophia Antipolis"

Dans cet interview Christophe Courtin donne aussi sa vision sur les nouvelles façons de travailler depuis la crise Covid, sur la logique actuelle de présence du coworking sur l’ensemble du territoire (le salarié d’un grand groupe peut travailler d’où il souhaite et pas seulement à Paris). Il se montre aussi optimiste sur l’avenir du marché français et sur celui de Sophia Antipolis. “De plus en plus de grandes entreprises françaises veulent travailler avec des entreprises… françaises ! La France a un écosystème entrepreneurial ultradynamique, soutenu par des infrastructures solides, des écoles notamment de commerces et d’ingénieurs de très haut niveau qui fournissent un super vivier de talents. 100% de mes équipes de R&D sont à Sophia Antipolis à côté de Nice. Je fais vivre l’économie locale, je fais vivre mon pays.”