Sophia : le Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO à la chercheuse Kindness Isukwem

Une chercheuse de Sophia Antipolis figure parmi les 35 doctorantes et post-doctorantes lauréates du Prix Jeunes Talents France 2024 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Kindness Isukwem. Spécialiste de la complexité des fluides au service d’applications industrielles, elle a reçu son prix le 9 octobre dernier lors d’une cérémonie à l’Académie des Sciences à Paris. (Photo DR : Kindness Isukwem).

Des applications dans l'impression 3D biomédicale

Après avoir étudié l’ingénierie mécanique au Nigéria, Kindness Isukwem décide de poursuivre son parcours en France et débute un doctorat en mécanique des fluides au Centre de mise en forme des matériaux à l’École des Mines Paris. Elle s’intéresse au sujet de l’étalement des gouttes de matière, pouvant se comporter à la fois comme un solide et un liquide (goutte viscoplastique). "Animée par la volonté d’agir pour le bien commun, elle s’attache aux très nombreuses applications pratiques dans des domaines aussi variés que la pharma-cosmétique, l’agroalimentaire, le biomédical, le secteur pétrochimique, ou encore, celui du bâtiment" a relevé la Fondation L'Oréal.

“L’étude du comportement des fluides est fondamentale pour de nombreuses applications” explique la lauréate dans une interview. “Mes recherches portent sur l’analyse physique, à partir de modèles numériques, du comportement de gouttes viscoplastiques quand elles entrent en contact avec une surface solide, liquide ou gazeuse. Mieux comprendre le comportement de ces gouttes permettra, par exemple, d'améliorer la maîtrise de l'impression 3D biomédicale, ou encore l'encapsulation de cellules souches à visée thérapeutique”.

Des moyens pour mieux affronter le "plafond de verre"

Depuis 2007, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO valorisent les talents, les connaissances et l'expertise des femmes pour contribuer à une recherche plus juste et plus durable et favoriser l’inclusion des femmes dans les carrières scientifiques. Cette année, les 35 jeunes chercheuses brillantes (20 doctorantes et 15 post-doctorantes) ont été sélectionnées en France parmi plus de 700 candidatures par un jury d’excellence composé de chercheurs de l’Académie des sciences.

Le Prix représente une reconnaissance pour elles et un soutien spécifique à un moment clé de leur carrière. D’une part, ces scientifiques prometteuses vont se voir attribuer une dotation qui les aideront à poursuivre leurs travaux de recherche. D’autre part, elles vont bénéficier de formations en communication et en leadership visant à leur donner des moyens supplémentaires pour mieux affronter le “plafond de verre” et mieux valoriser leurs recherches scientifiques.