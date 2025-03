Sophia : leader européen de l’e-commerce IT, Bechtle rachète Apixit

Leader européen de l’e-commerce IT présent à Sophia Antipolis, l’Allemand Bechtle, groupe coté, consolide sa position parmi les cinq plus grandes entreprises informatiques en France par une opération de croissance externe. Il a finalisé voilà une semaine le rachat de l’Entreprise de Services Numériques françaises Apixit (360 salariés, 85 M€ de CA), prestataire de services en infrastructure IT et cybersécurité. Avec Apixit, sa 110ème acquisition depuis sa création, Bechtle (14.000 collaborateurs dans le monde) dépasse pour la première fois le millier de personnes en France (1.200 collaborateurs). (Photo DR : les nouveaux locaux de Betchel Comsoft à Sophia Antipolis).

Apixit dispose d’un portefeuille axé sur la cybersécurité et la sécurité opérationnelles, avec plus de 45 % de son chiffre d'affaires. L’entreprise offre des solutions d’infrastructure IT et des outils collaboratifs. Enfin, Apixit accompagne ses clients en leur proposant des prestations d’audit, de conseil, de déploiement des solutions technologiques et de services managés : SOC, exploitation et infogérance, support. Son rachat devrait compléter, entre autres, le site sophipolitain de Bechtle.

A Sophia Antipolis, le groupe allemand est présent à travers sa filiale Bechtle Comsoft, dédiée à la gestion d’actifs logiciels et de leurs licences. Regroupant 45 personnes, il a d’ailleurs emménagé en juin dernier au sein du parc technologique dans de nouveaux locaux de plus de 700 mètres carrés au Garden Space, rue Evariste Gallois.