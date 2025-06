Sophia : l’écosystème de la mobilité au complet pour le "Sustainable Innovation Day"

Si vous voulez découvrir l’ensemble de l’écosystème azuréen lié à la mobilité et rencontrer ses acteurs, une date à inscrire dans votre agenda : celle du 26 septembre avec le “𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐲” que le 𝐏ô𝐥𝐞 𝐒𝐂𝐒 organise au Village by CA de Sophia Antipolis, de 9 heures à 16h30. Sur le thème “Rencontres Marché Nouvelles Mobilités : Ensemble vers le zéro CO²”, sont prévues trois tables rondes, des conférences inspirantes, un village des exposants et des rendez-vous B2B pour débattre des enjeux liés à l’accélération des nouvelles mobilités et partager les idées qui alimentent cette révolution sur le point de transformer tous les territoires en Europe. (Photo DR : la carte de l'écosystème avec l'ensemble des acteurs azuréens de la mobilité).

Les conférences et les tables rondes notamment seront animées par les représentants des acteurs azuréens de cet écosystème particulièrement riche, grands groupes, startups, laboratoires, collectivités. Ce sont entre autres Renault Software Factory, Instant System - Enabling MaaS, ADEME, Silicon Mobility, Communauté Agglomération Sophia Antipolis, epicnpoc, IBM, CEA, Groupe Transcan, IZIVIA - Groupe EDF, Enedis, L2concept, Vulog, Paragon Mobility, Groupe Ippolito…

On retrouvera d’ailleurs, dans la carte de l’écosystème publiée par le Pôle SCS, l’ensemble de ces grands acteurs répartis selon leur domaine de compétence et le rôle qu’ils y jouent. Ces tables rondes porteront sur la mobilité “as a service” et la multimodalité, sur le véhicule connecté et durable ainsi que sur les réseaux de chargeurs et la logistique verte urbaine.

A l’occasion de cette journée et dans le cadre du projet Européen 𝐄𝐗𝐂𝐈𝐓𝐄 sera reçue une délégation de PME et laboratoires allemands dans les domaines de la tech pour le véhicule et l’industrie automobile.