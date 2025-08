Sophia : l’EIC Accelerator à Plenesys pour sa production d’hydrogène propre

Superbe succès pour la deeptech sophipolitaine Plenesys, spécialisée dans la production d’hydrogène : elle a décroché le prestigieux “EIC Accelerator” (European Innovation Council Accelerator), avec à la clé 17,5 M€ de financement. Ce programme très sélectif de financement des startups européennes, notamment dans la deeptech, va lui permettre d'accélérer la mise sur le marché de son innovation. Il s’agit de sa technologie de plasmalyse HyPlasma, conçue et développée dans la technopole qui ouvre sur une production d'hydrogène propre et à coût compétitif pour l'industrie. (Photo DR).

Parmi les six deep techs françaises lauréates

Plenesys (pour Plasma Energy System) figure parmi les 51 startups européennes retenues, dont 6 françaises, sur 550 candidatures enregistrées lors de l'appel à projets de l'EIC Accélérateur en mars dernier. Elle a été retenue pour sa technologie de pointe qui permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d'assurer la souveraineté énergétique européenne, mais aussi pour son équipe (une dizaine de doctorants et ingénieurs) et ses perspectives de croissance.

La deeptech devrait ainsi obtenir une subvention européenne allant jusqu'à 2,5 M€ et des prises de participation pouvant atteindre 15 M€ via le fonds EIC. En plus du soutien financier, la startup bénéficiera d'un accès à des experts, des investisseurs et des acteurs de l'écosystème pour soutenir son développement. Grâce à cet accompagnement, la jeune société prévoit de développer et de mettre à l'échelle ses unités HyPlasma de production d'hydrogène propre et de poudre de carbone.

Un fruit de l'écosystème régional

Start-up sortie de Mines ParisTech à Sophia Antipolis et spécialisée dans les générateurs plasma, Plenesys a été fondée en juin 2018 par Ahmed Kacem et Sabri Takali. Elle a déjà bénéficié d’une belle visibilité et d’un accompagnement en remportant le Grand Prix i-Lab en 2018.

Elle est passée aussi par l’incubateur PACA Est (aujourd’hui Provence Côte d’Azur) et bénéficie depuis 2022 d'un accompagnement sur-mesure opéré par risingSUD dans le cadre d'Enterprise Europe Network, et du dispositif AFE-PME d'aide au montage de dossiers de financements européens piloté et financé par la Région Sud. C’est la 1ère PME lauréate depuis le lancement du dispositif régional.

Une technologie basée sur le plasma thermique

La révolution que porte Plenesys ? Aujourd'hui, pour obtenir de la chaleur à haute température, l'industrie privilégie la combustion, un procédé qui implique de fortes émissions de CO2. Un gros frein à l’utilisation de l’hydrogène. Pour proposer une alternative moins polluante, la startup développe, depuis 2018 une technologie basée sur le plasma thermique. Le principe est simple : convertir l'électricité en chaleur utile pour des secteurs comme l'industrie, la sidérurgie et le traitement des déchets.

Cette technologie plasma est utilisée dans le procédé HyPlasma pour faire la pyrolyse de méthane ou de biométhane afin de produire de l'hydrogène et de la poudre de carbone à haute valeur ajoutée sans émissions de CO2. Plusieurs années de R&D ont été nécessaires pour concevoir des produits basés sur une technologie unique et brevetée. Le procédé HyPlasma se distingue par une mise à l'échelle facile, une opération continue et une technologie plasma simple et à rendement élevé. La porte ouverte à l’économie hydrogène qu’annonçait Jeremy Rifkin.

Photo DR : L'équipe de Plenesys avec Ahmed Kacem (tout à droite) et Sabri Takali (quatrième en partant de la gauche).