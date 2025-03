Sophia : les bonnes nouvelles du premier semestre de Median Technologies

Pionnière dans les solutions et services d’imagerie innovants, Median Technologies annonce quelques bonnes nouvelles sur le premier semestre 2024. En premier lieu, un carnet de commandes record à 71,7 m€ au 30 juin 2024. La biotech de Sophia Antipolis a pu notamment tirer partie de son expertise en IA pour collaborer avec des acteurs mondiaux de l’industrie pharmaceutique et développer son activité ICRO (analyse et gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie). Une activité qui, jusqu’à présent, assure l’intégralité de ses revenus.

Elle a ainsi obtenu de premiers accords majeurs pour iCRO au Japon et en Corée du Sud. “Ces nouveaux projets sur des territoires autres que la Chine, augmentent considérablement le positionnement de Median sur le marché très dynamique des essais cliniques en Asie de l’Est” souligne Fredrik Brag, le CEO. D’autre part, si le Chiffre d’affaires du premier semestre 2024 (10,9 m€) est en légère baisse par rapport à celui du1er semestre 2023 (11,4 m€), Median souligne que cela est dû à l’impact résiduel du Covid-19 en Chine. En revanche, le premier semestre 2024 a montré une reprise importante des commandes en Chine et annonce une belle croissance sur ce marché.