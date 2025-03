Sophia : les bonnes pratiques du recrutement

Les bonnes pratiques, les process pour bien mener et réussir l'embauche de vos futurs salariés : c’est ce que présentera Steeve Platteau, du cabinet RH Développement, mardi 8 octobre de 12h à 13h30 au Business Pôle de Sophia Antipolis. Consultant relation entreprises à l’APEC pendant plus de 15 ans avant de monter RH Développement et auparavant chasseur de tête dans différents secteurs pendant plusieurs années, il revisitera les grandes étapes d'un entretien, affinera les techniques de questionnement et échangera sur les dernières évolutions en termes de recrutement.

Cet atelier est ouvert à tous ceux qui projettent de mener un ou plusieurs recrutements et qui souhaitent challenger leurs pratiques dans ce domaine.