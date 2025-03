Sophia : les bonnes raisons de s’engager dans la transition écologique

Il y a plein de bonnes raisons d’aller maintenant dans la transition écologique. La CEC parcours Provence Méditerranée (Convention des Entreprises pour le Climat) va vous les donner et peut vous emmener sur le chemin. Elle organise un afterwork mardi 12 mars, de 18h30 à 20 heures au Village by CA de Sophia pour présenter le parcours CEC Provence Méditerranée 2024 avec les témoignages de dirigeants alumni.

L’ambition est de co-construire un nouveau modèle économique respectueux du vivant et de le mettre en oeuvre à travers des feuilles de route opérationnelles et des projets concrets pour transformer durablement le territoire en réconciliant écologie, économie et société. Sa mission : mobiliser dans la région Sud 60 dirigeant(e)s reflétant la diversité des entreprises du territoire (de la TPE au groupe) pour les aider à agir rapidement, concrètement et collectivement face à l’urgence écologique (climat, biodiversité, ressources, pollution...).

En 2023, quatre entreprises du 06 ont suivi le parcours : Wit, Carestia, Option Way et Aepsilon. Quatre entreprises sont déjà inscrites pour 2024 : Fayat, Sun and Go, Office du Tourisme Métropole Nice Côte d’Azur et Be Nomad. S'y sont ajoutées plus récemment Resistex et F-Reg. Soit déjà six entreprises sur un objectif 2024 de 10 représentants azuréens. Démarrage le 17 avril pour une première session avec les 60 entreprises sélectionnées. Le parcours tient en plusieurs jours répartis sur 10 mois (avril 2024 à janvier 2025) mêlant expérience individuelle et collective, appuyé par des experts, des scientifiques, des grands témoins et des acteurs régionaux de 1er plan.