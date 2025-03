Sophia : Les déCCIdeuses, premier incubateur au féminin

Allez-y ! Osez ! C’est le message que lance aux femmes le nouvel incubateur qui a été inauguré mercredi au Business Pôle de Sophia Antipolis. Sous le nom “Les déccideuses”, (le CCI en gras pour bien montrer qu’il est créé par la CCI Nice Côte d’Azur et ses partenaires), il s’adresse aux femmes qui veulent entreprendre et qui bénéficieront ainsi d’un accompagnement qui leur est dédié. C’est après l’Incubateur Provence Côte d’Azur et l’incubateur TechForward, eux-aussi hébergés au Business Pôle, un troisième incubateur qui vient renforcer l’écosystème de l’innovation de la technopole. (Photo WTM : la première promotion des Décideuses).

Pourquoi ce choix d’un incubateur au féminin ? Fabienne Gastaud, dirigeante de WIT et vice-présidente de la CCI Nice Côte d’Azur, l’a expliqué. Dans le 06, il y a bien trop peu de femmes dirigeantes. Elles représentent moins de 30% des dirigeants d’entreprises et la proportion descend à 10% dans le numérique et l’industrie. Aussi, avec ses partenaires (la French Tech Côte d’Azur, EY Ventury avocats, Total Energies, Microsoft, l’université Côte d’Azur et le Réseau Pépite), la CCI a décidé de créer ce premier incubateur au féminin.

Installé au Business Pôle 2, il s’adresse aux dirigeantes basées dans le 06, immatriculées depuis moins de 2 ans ou proche de l’être, avec une activité orientée vers la transition environnementale, numérique ou sociale. Il leur propose un cocon dédié avec un hébergement pour échanger et travailler, avec des ateliers collectifs, du mentorat par des chefs d’entreprise, un accompagnement par des experts de la CCI, une mise en relation avec l’écosystème.

“L’incubateur les déCCIdeuses a pour ambition d’aider les dirigeantes en phase de lancement à consolider leur stratégie, à faciliter l’obtention de premiers clients et les financements pour se lancer sur des bases solides”, note Fabienne Gastaud. “Notre ambition : héberger près d’une quinzaine d’entreprises avant la fin de l’année 2024. En accompagnant des dirigeantes sur le chemin de la réussite, nous œuvrons pour susciter des vocations et pour décomplexifier l’entrepreneuriat auprès des femmes.”

En termes d’accompagnement, “Les déccideuses” propose un programme d’accompagnement calibré pour une durée de 2 ans. La première promotion, arrivée en février, compte six dirigeantes. D’autres appels à candidatures vont s’échelonner dans le courant de l’année pour monter à une quinzaine de projets accompagnés. Le grand départ a d'ores et déjà été donné.

La première promotion Les déccideuses Ce sont les six premières dirigeantes d’entreprises, lauréates du premier appel à candidatures et qui ont débuté leur incubation. Anna Boukra (Uu Drive) : lauréate French Tech Tremplin, fondatrice d'un outil de gestion dédié aux transports de personnes (VTC, Taxi, Moto Taxi) ;

Photo DR : lors de l'inauguration, les Décideuses en présence de Jean Leonetti, président de la CASA, Jean-Pierre Mascarelli, président délégué du Symisa, Fabienne Gastaud, vice présidente de la CCI NCA, Betty Seroussi, co-présidente de la French Tech Côte d'Azur.