Sophia : les entreprises se mobilisent pour Special Olympics

Changer le regard sur le handicap mental: c’est l’objectif du challenge solidaire sophipolitain dont la 16ème édition au profit des personnes en situation de handicap mental est organisée du 22 au 24 mars par Special Olympics France en partenariat avec Sophia Club Entreprises. Premier temps fort, la course solidaire se disputera vendredi 22 mars au Parc des Bouillides, avec un départ à 11h30. Les entreprises de la Côte d’Azur ont été invitées à inscrire des équipes de salariés volontaires pour courir en relais ou marcher au Parc des Bouillides, sur une distance totale de 10 km. Elles peuvent également financer des équipes composées de personnes en situation de handicap mental. Avec une trentaine d’entreprises et 200 participants, cette 16ème édition témoigne une nouvelle fois de l’engagement de la technopole en faveur de l'inclusion.

Le traditionnel meeting de natation suivra les samedi 23 mars (9 à 18 heures) et dimanche 24 mars (9 à 12 heures) à Nautipolis, il rassemblera 150 athlètes encadrés par leurs éducateurs, une vingtaine de coachs et leurs familles. À noter qu'une partie des recettes de la course solidaire contribue à financer le meeting de natation et qu'Alain Bernard, parrain de l’association depuis 2019, s'associe à l'événement.