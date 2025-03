Sophia : les grandes ambitions parisiennes de Flex-O

Une troisième implantation à Paris avec Flex-O Paris Haussmann ! C’est ce que vient d’annoncer la filiale du Groupe Courtin à Sophia Antipolis. Après une première implantation au 47 rue de Monceau, puis une seconde au 42-44 rue de Rome, Flex-O ouvre sur une 3ème adresse prestigieuse, le 69 boulevard Haussmann, dans un immeuble d’angle haussmannien, propriété du fonds Encore+, géré par LaSalle Investment Management. (Photo DR : l'immeuble du boulevard Haussmann qui sera rénové et occupé par Flex-O avec une ouverture programmée au premier trimestre de l'année prochaine).

Flex-O rénovera et occupera entièrement l'immeuble du boulevard Haussmann

Ce nouveau Flex-O, dans le secteur des grands magasins, sera mono-utilisateur. Tout l’ensemble du bâtiment, soit les 6.700 m2, répartis sur 7 étages, lui seront réservés. Autre particularité : LaSalle Investment Management a confié à Flex-O la réalisation des travaux afin de "redynamiser l’attractivité de cet immeuble de référence en vue de son exploitation en espaces flexibles et écoresponsables". “Accueillir FLEX-O au 69 boulevard Haussmann démontre la flexibilité de ce bâtiment pour s’adapter à une diversité d’usages et de configurations d’aménagement”, a relevé Beverley Kilbridge, Chief Operating Officer, Europe. “L’offre unique de FLEX-O, son approche respectueuse de l’environnement ainsi que son expérience dans la réhabilitation et construction de bâtiments nous ont convaincus de lui confier la réalisation des travaux.”

“Nous sommes ravis de nous associer à LaSalle pour concrétiser notre vision du flexoffice et du coworking qui allie innovation, écoresponsabilité et flexibilité, répondant aux besoins diversifiés des entreprises modernes de tout type” a souligné de son côté Christophe Courtin. Dans l’immeuble rénové, il sera proposé des postes de travail entièrement équipés, 4 salles de réunion de différentes capacités, 22 box téléphoniques, 1 espace événementiel privatisable et 400 m² espaces de coworking, pensés pour favoriser la créativité et la collaboration.

Une avancée impressionnante

Quant à la progression de Flex-O, elle est impressionnante. En quatre ans, il a dépassé les 60.000m² de bureaux exploités. Depuis 2021, année de sa création, 13 ouvertures ont été réalisées dans les grandes métropoles françaises dont celles de Nice Aéroport (plus de 3.600m²) et de Centrium à Sophia Antipolis (plus de 4.800m²). Depuis le début de l'année 2023, il a été parmi les plus actifs du secteur en France, avec 23.000m² ouverts.

Dans les cartons, 4 nouveaux centres ouvriront d'ici fin 2025 et 1 autre déjà acté pour 2027 :

Nancy Saint-Jean (T3 2024) : plus de 2.000m²

(T3 2024) : plus de 2.000m² Rennes Eurorennes (T3 2024) : plus de 3.200m²

(T3 2024) : plus de 3.200m² Paris Saint-Lazare (T3 2025) : 4.000m²

(T3 2025) : 4.000m² Paris Haussmann (T1 2025) : plus de 6.700m²

(T1 2025) : plus de 6.700m² Sophia Antipolis Oxygen (T3 2027) : plus de 4.600m²

Cette nouvelle implantation parisienne confirme aussi la volonté de FLEX-O de renforcer sa présence dans la capitale avec 10 sites à l’horizon 2028. Cela tout en poursuivant son maillage national avec un objectif de 50 sites en France pour un total de 150.000m² et 18.000 postes de travail. Giga.