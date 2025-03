Sophia : les grandes tendances du financement avec la Banque de France

Opportunités France 2030 et situation financière des start-up :, c'est le thème d'une réunion au Village by CA de Sophia Antipolis le mercredi 16 octobre de 9 heures à 16h30. L'Etat Français et la Banque de France y donneront les grandes tendances à l’intention des entrepreneurs, des investisseurs et des simples curieux. Un point sera fait sur "l’après 2023", année qui marque une rupture après une décennie de croissance ininterrompue des financements. Dans la matinée, sera détaillée une synthèse de l’étude Banque de France et présentés France 2030 ainsi que les services de l’Etat en région PACA pour les entreprises. Le début d’après-midi sera consacré à des rendez-vous individuels entre chef d’entreprise et intervenants Banque de France et/ou du Service économique de l’Etat. Gratuit.