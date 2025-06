Sophia : les Laboratoires Pierre Fabre entrent au capital de MiYé

Un partenaire stratégique de choix pour MiYé, startup de la pépinière de Sophia Antipolis qui vient d’annoncer l’entrée des Laboratoires Pierre Fabre en tant qu’actionnaire unique minoritaire (le montant de l'investissement n'a pas été divulgué). Créée en 2020 par Caroline de Blignières et Anna Oualid avec l’appui d’un comité scientifique spécialisé dans le système hormonal, MiYé (la “bonne amie” en provençal) a choisi de s’attaquer au marché du bien-être hormonal. Elle s’est spécialisée dans les soins et compléments alimentaires dédiés à l’équilibre et au bien-être hormonal féminin de la puberté à la ménopause. (Photo DR : Caroline de Blignières - à gauche- et Anna Oualid, cofondatrices de MiYé).

MiYé : des moyens pour accélérer

Elle propose aujourd’hui une gamme complète de 13 produits (5 compléments alimentaires et 8 dermo-cosmétiques) centrés sur la performance, la naturalité, la sûreté et la simplicité d’utilisation. Une gamme issue de la biotechnologie verte qui a pour ambition de créer une nouvelle écologie du corps féminin permettant aux femmes de retrouver naturellement un état d’équilibre plus durable à toutes les périodes de leur vie hormonale (puberté, grossesse, post-partum, périménopause, endométriose...).

Ce rapprochement stratégique avec les Laboratoires Pierre Fabre, 2ème acteur dermo-cosmétique au monde et 2ème groupe pharmaceutique privé français, donnera à MiYé les moyens d’accélérer ses investissements en R&D, de réaliser des études cliniques, de renforcer la caution scientifique et médicale de ses produits phares et de continuer son développement dans le circuit des pharmacies et des parapharmacies. A court-terme, MiYé s’apprête à développer un programme de sensibilisation et d’accompagnement personnalisé via des consultations en ligne avec des naturopathes et micro-nutritionnistes.

Laboratoires Pierre Fabre : complémentaire à leurs marques en dermo-cosmétique

Quant aux Laboratoires Pierre Fabre, via leur filiale d’investissement Pierre Fabre Invest, ils poursuivent une stratégie de prise de participation dans des startups en forte croissance et dont le positionnement est complémentaire de leurs marques établies en dermo-cosmétique. Ils sont ainsi devenus l’actionnaire majoritaire de Ladrôme Laboratoire (spécialisé dans les soins et cosmétiques bio) en 2021, l’actionnaire unique de la marque Même Cosmetics (spécialisée dans les soins de bien-être destinés aux personnes traitées pour un cancer) en 2022.

“En nous associant à MiYé, nous avons à cœur d’apporter notre expertise médicale et dermatologique afin de développer les meilleures réponses possibles pour prendre soin de toutes les peaux affectées par les variations hormonales” a commenté Frédéric Ennabli, CEO Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.

Photo DR : la gamme de produits MiYé.