Sophia : les Palmes Académiques à deux enseignants d’EURECOM

Deux membres les plus anciens de l'équipe EURECOM, Dirk Slock et Pascale Castaing, ont reçu les Palmes Académiques, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mardi à Sophia Antipolis dans les locaux de cette école d’ingénieurs du numérique. Une distinction prestigieuse qui leur a été remise par Claude Guéguen, premier directeur historique d'EURECOM en présence de David Gesbert, directeur actuel, et de l'ensemble du personnel. A cette occasion, trois autres membres du personnel au service de l'enseignement et du développement de l’école depuis plus de 30 ans, Pascal Gros, Jean-luc Dugelay et Jean-Christophe Delaye, ont reçu un diplôme d'Honneur du travail en reconnaissance de la qualité de leurs services et de leurs initiatives.

Photo DR : les cinq membres de l'équipe d'EURECOM distingués.