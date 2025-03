Sophia : les projets santé remarquables de l’IPMC

4D-Omics, un outil mutualisé de gestion des données biologiques et des travaux sur la Maladie d'Alzheimer : ce sont les deux projets remarquables qui ont été présentés la semaine dernière par l’IPMC (Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire) à Sophia Antipolis lors de la visite de Charles Ange Ginésy, président du Département, visite inscrite dans le cadre des Appels à Projets santé. (Photo DR : Pascal Barbry, Chef de l'équipe Physiologie Génomique a présenté les projets remarquables de l'IPMC à Charles-Ange Ginésy et aux élus des communes de la technopole).

4D-Omics permet d’assurer une forte visibilité aux données biologiques produites, en sécurisant leur accessibilité tout en permettant leur traitement par des approches de fouille de données et d’Intelligence Artificielle ;

La Contribution du fragment C99 dans l'étiologie de la Maladie d'Alzheimer est une approche électrophysiologique et comportementale, in vivo. Il s’agit de tests effectués avec des souris dans des cages individuelles équipées de plusieurs capteurs à infrarouge permettant de mesurer dans un environnement non stressant pendant plusieurs jours l'activité spontanée des souris en comptabilisant leurs mouvements.

Le département, a-t-il été souligné à cette occasion, accompagne l’IPMC depuis des années notamment via le financement de 23 projets à hauteur de 2,7 M€ sur les 297 projets santé soutenus à hauteur de 39,7 M€. L’institut avec ses 248 chercheurs, techniciens et doctorants s’intéresse à de nombreuses pathologies, notamment les cancers, les troubles neurologiques (maladie d’Alzheimer, de Parkinson), les maladies métaboliques, et s'appuie sur des infrastructures technologiques de pointe. Créé en 1989 par le Professeur Michel Lazdunski, c’est une Unité Mixte de Recherche (UMR) d’Université Côte d'Azur, du CNRS et de l’INSERM.