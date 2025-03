Sophia : les secrets d'une communication multicanal réussie

Le succès d'une entreprise ou d'une marque est des plus en plus associé à la communication. C'est pourquoi, sur le thème de "Eclairez votre marque, les secrets d'une communication multicanal éthique et efficace" le Village by CA de Sophia Antipolis organise le 12 décembre de 8h30 à 16h45 une journée d'échanges et de rencontre entre médias (nationaux et locaux), entreprises et experts autour de la marque. Une journée dédiée aux entrepreneurs, dirigeants, référents de la communication, du marketing et de la RSE qui auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances, de découvrir de nouvelles solutions, de rencontrer des médias et des experts métiers, d'échanger…en toute convivialité.

Au programme, une série de conférences, de tables rondes et d'ateliers autour des stratégies de communication, des outils comme le SEO et l'IA Générative, des médias comme l'audio, la vidéo, les réseaux sociaux, les organes d'information. Seront ainsi abordées les dernières tendances en matière de communication d'entreprise, les stratégies mix médias efficaces pour valoriser la marque et la RSE à travers le prisme du marketing et de la communication.

Des rendez-vous BtoB sont également programmées dans la tranche 14h30 / 16H30. Ils sont d'une durée de 20 minutes. Il sera possible de matcher et de générer jusqu'à 6 RDV de 20 mn pendant ce laps de temps.