Sophia : les tendances du soft pour PME et grands comptes

“Editeurs VS Intégrateurs : les tendances du SOFT” : c’est le thème d’une conférence organisée par le Village by CA à Sophia Antipolis jeudi 23 novembre de 12h00 à 13h45 sur les tendances du soft à destination des PME et grands comptes. Seront ainsi explorées les tendances actuelles et futures qui façonnent le paysage du logiciel pour les grandes entreprises, en mettant l'accent sur la collaboration entre les éditeurs et les intégrateurs et en abordant les points suivants :

Quel est le rôle de qui dans l’écosystème du soft aujourd’hui ?

Qu’est-ce qui se vend / s’achète aujourd’hui ?

Quelle collaboration entre éditeurs et intégrateurs ?

Les tendances émergentes de l'industrie du logiciel ?

Les intervenants de de cette table ronde animée par Aurélien Lallemant seront :

Travel Planet avec Tristan Dessin-Gelinet , manager

, manager CGI avec Sébastien Lionet , vice-président

, vice-président Amadeus

Jaguars avec Pascal Flamand, CEO

