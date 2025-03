Sophia : l’ETSI teste la signature électronique sur le long terme

L’ETSI, à Sophia Antipolis, poursuit son travail de normalisation et de sécurisation au service de la société numérique. L’European Telecommunications Standards Institute a ainsi engagé récemment une grosse opération sur la signature numérique et sa validité dans le temps long. “Dans les secteurs financier, juridique et autres, il est de plus en plus courant de devoir garantir l'authenticité et la validité des documents signés numériquement pendant une période prolongée, voire des décennies” explique Nick Pope, président du comité technique sur les signatures électroniques. (Photo DR).

“Quels que soient les développements technologiques et sociétaux à venir, il est essentiel que nous disposions de normes solides pour confirmer la validité de la signature d'un document à long terme.” Mettre en place ces normes solides, c’est aussi ce qui est visé par le lancement des LTA Signature Plugtests qui a conduit pendant un mois fin 2023 les participants à échanger plus de 35.000 rapports de validation de signature numérique. Un événement qui poursuit Nick Pope, “fait partie d'une série de Plugtests™ qui s'avèrent inestimables pour ceux qui mettent en œuvre les normes de l'ETSI à l'appui des réglementations européennes en matière de signatures et de sceaux électroniques. Il permet également à l'ETSI de garantir l'efficacité de ses propres normes en matière de signatures numériques."

Menées à l'aide d'un portail web dédié, les sessions de ce premier mois de Plugtests™ ont attiré l'implication de 190 participants issus de 121 organisations réparties dans 38 pays. Cette opération d'envergure a été organisée par le Centre de test et d'interopérabilité (CTI) de l'ETSI, au nom du Comité technique de l'ETSI pour les signatures électroniques et les infrastructures de confiance (TC ESI). Elle a été facilitée par le soutien et le cofinancement de la Commission européenne (CE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

L'objectif, précise l’ETSI, était de "tester l'interopérabilité des signatures numériques conformes au niveau LTA (Long-Term Archive), ainsi que les capacités de validation des signatures de niveau LTA des participants". Les participants ont ainsi pu détecter d'éventuels problèmes susceptibles d'entraîner des résultats différents en matière d'augmentation et/ou de validation. Les essais ont porté sur la validation des cinq principaux formats de signature numérique.