Sophia : l’impact de l’IA Générative sur nos métiers

Depuis plus d’un an, l’IA générative a fait son chemin dans notre vie quotidienne. Au-delà de l'enthousiasme, de nombreuses questions persistent : Qu'est-ce que l'IA générative ? Peut-on lui faire confiance en toute circonstance ? Comment pouvons-nous utiliser ces applications au travail en toute sécurité ? Et surtout : "Quel sera l'impact sur nos métiers ?" Pour y voir plus clair, la société Smile invite les responsables de projets marketing, data ou métiers à son événement exclusif dédié à l’IA Générative en partenariat avec AWS. Sur le thème de "Comment l'IA Générative va transformer votre métier ? aura lieu le 30 novembre de 9h à 12h30 à la Maison de l’Intelligence Artificielle, à Sophia Antipolis. Il permettra de partager des retours d’expérience et d’évoquer les challenges associés sur ce sujet clé qui est au coeur de l’actualité !