Sophia : l’incubateur TechForward lance son second appel à candidatures

C’est un deuxième appel à candidatures que vient de lancer TechForward. Le nouvel incubateur azuréen, qui combine l’expérience et l’expertise de trois institutions d’excellence (l’EDHEC à Nice, Eurecom à Sophia et l’Institut Mines-Telecom), avait intégré sa première promotion fin janvier pour son ‘batch WINTER’. Ce second appel à candidatures, ouvert voilà quelques jours et qui fermera le 4 juin, concerne la session annuelle d'été, le “batch SUMMER” pour une intégration le 4 juillet.

Installé à Sophia Antipolis, route des Dolines, Tech Forward cible les chercheurs, étudiants et diplômés des trois écoles partenaires mais aussi toute startup répondant aux critères de sélection. Les projets incubés, sur un programme d’un an, sont notamment des produits ou services technologiques à forte valeur ajoutée répondant à 4 défis majeurs de notre époque :

People power : #education #employment #fintech #personal data

Pour ceux qui veulent faire partie de la prochaine promotion : www.edhec.edu/fr/tech-forward