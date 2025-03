Sophia : l’incubateur TechForward lance un nouvel appel à candidatures

Un nouvel appel à projets est ouvert pour rejoindre le programme de l’incubateur TechForward à Sophia Antipolis. Lancé début 2023 par trois partenaires complémentaires (EURECOM pour la techno, EDHEC pour le business et Mines Paris Tech pour le réseau), il compte ainsi accueillir en juillet une nouvelle promotion, sa 4ème, pour un accompagnement d’un an. Pour rappel, les solutions ou services candidats devront comporter une innovation technologique répondant aux quatre challenges d’aujourd’hui : “People power”, “Climate change”, “Healty living” et “Digital & business transformation”. A titre d’exemple, les cinq derniers entrants de la troisième promotion sont DeepFi (IA et analyse des marchés), AMKbiotech (biologie et IA), The Regulated Carbon Project (crédits carbone), Fneek (prêts entre proches) et BubbleRAN (5G).