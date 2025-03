Sophia : l’INRAE inaugure un nouveau bâtiment pour la formation et les startups

On inaugure demain vendredi à l’INRAE Sophia. Espace dédié à l'enseignement supérieur et à la création d'entreprises, le nouveau bâtiment B3E sera inauguré vendredi 26 septembre à 11h30. Opération lancée en collaboration avec l'Université Côte d'Azur et le CNRS, les nouvelles installations (600 m² de bureaux, laboratoires et salles de réunion) sont destinées à accueillir notamment des formations universitaires ainsi que des start-ups innovantes dans le domaine de la santé des plantes et de l'agroécologie. Cette inauguration marquera l'aboutissement de la rénovation dans le cadre du projet SABLES du CPER 2014-2020 “Sophia Agrobiotech Biotechnologies en Environnement et Santé”.