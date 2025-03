Sophia : LumApps entre dans le classement Next40 / Tech120

Avec LumApps, c’est une nouvelle startup du classement Next40 / Tech120 qui a un pied à Sophia Antipolis. La scale-up lyonnaise a fait son entrée hier dans le classement Next40 / Tech120 annoncé par Bercy et la mission French Tech. La "digital workplace française" avait posé un pied dans la technopole en décembre dernier avec le rachat de la startup sophipolitaine Teach on Mars. Ses ambitions sont solides : elle vise à prendre une dimension de “licorne” dès 2025 et fait son entrée dans le Next40 / Tech120 en même temps que quelques autres startups nationales les plus prometteuses comme Mistral AI, la parisienne Pennylane ou encore le spécialiste de la billetterie en ligne Weezevent. A travers Teach on Mars, LumApps dispose aujourd’hui dans la technopole d’un second centre de R&D et d’une base supplémentaire pour attaquer le marché américain. Entre Google Workspace et Microsoft 365, elle y est déjà largement présente.