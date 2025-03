Sophia : Maxime Berger nommé Directeur des Ventes France de Flex-O

FLEX-O annonce la nomination de Maxime Berger comme Directeur des Ventes France. Le leader du flex office, créé en 2020 à Sophia Antipolis, compte désormais 17 implantations en France réparties dans 10 métropoles. Une croissance fulgurante qui devrait se poursuivre. Son ambition porte sur une cinquantaine d’implantations FLEX-O à l’horizon 2028, dont 10 environ à Paris, pour environ 150.000m² et 18.000 postes de travail au total. Dans ce contexte, la mission principale de Maxime Berger est de superviser la stratégie commerciale et les ventes sur l'ensemble des sites français de la filiale du Groupe Courtin. (Photo DR : Maxime Berger).

Son parcours ? Diplômé en Gestion d'entreprise, stratégie marketing et commerciale de l’IAE, Maxime Berger a débuté sa carrière au sein de la foncière du groupe La Poste, avant de consacrer 2 ans et demi à la gestion de comptes clients chez Cdiscount. En 2018, il rejoint le secteur des espaces de travail flexibles, où il acquiert une expertise notable dans la commercialisation de bureaux, le service client et la gestion de centres de profit. Notamment reconnu pour son succès dans le développement de la métropole de Bordeaux pour le compte du groupe IWG (Regus), il a dirigé le lancement de trois nouveaux sites, portant ainsi à six le nombre total de centres, pour une surface de plus de 12 000 m² d'espaces de travail.

Maxime Berger avait rejoint FLEX-O en 2021 en qualité de Responsable des Ventes. Depuis, il a contribué à la création et à la mise en place des process et outils commerciaux, ainsi qu’aux premières signatures de clients. Il a dirigé le lancement commercial des 17 premiers sites, en supervisant une équipe de 11 personnes, jusqu'à son évolution à ce jour en tant que Directeur des Ventes France. Pour Christophe Courtin, fondateur du groupe éponyme, cette nomination “marque une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance”.